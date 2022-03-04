Тюменские полицейские накануне 8 марта дарили женщинам-водителям тюльпаны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Начальник управления ГИБДД по Тюменской области, полковник полиции Андрей Миллер напомнил будущим автомобилисткам о правилах дорожной безопасности и подарил им цветы в преддверии Международного женского дня 4 марта.

Предпраздничное мероприятие состоялось на оживленном перекрестке у Главпочтамта на ул. Республики. Андрей Миллер встретился с девушками, которые проходят обучение в одной из автошкол Тюмени.

"В ближайшее время они станут полноценными участниками дорожного движения, поэтому в преддверии праздника мы решили рассказать им об основных моментах, связанных с аварийностью. Когда выезжаем на происшествия, беседуем, для себя пытаемся выяснить, почему произошла авария. Где-то это растерянность, где-то незнание, как действовать в той или иной ситуации", — сказал Андрей Миллер.

У нерегулируемого пешеходного перехода начальник управления ГИБДД по Тюменской области рассказал о "ловушках", которые встречаются во время движения. Будущих автоледи предостерегли от использования во время езды телефонов. По словам Андрея Миллера, разговоры и переписка в гаджетах влияют на концентрацию внимания, это может привести к аварии.

"В воскресенье разбирали наезд на пешехода. Приехали, она (водитель) плачет. Спросили ее: "Что произошло?". Она ответила, что пешеход выбежал. Потом выяснилось, что она отвлеклась на переписку, остановившись на светофоре. Когда ей посигналили сзади, она испугалась и поехала, наехала на пешехода, который вышел из-за машины. Бывает, выезжаем на ДТП, видим, что дорога освещена, установлен знак "Пешеходный переход", видна разметка, и затем выясняем, что что к происшествиям привела потеря внимания", — заключил Андрей Миллер.

Во время акции автоинспекторы остановили несколько автолюбительниц, поздравили их с приближающимся праздником и подарили тюльпаны.

"Сотрудники ГИБДД постарались, подарили нам красивые цветы. Очень приятно. Поздравление создает праздничное настроение. Полезные советы, которые дал начальник ГИБДД Тюменской области, однозначно пригодятся. Самое главное, что нужно отключать телефон и быть внимательной за рулем", — поделилась автолюбительница Виктория Харитонова.

Инна Пахомова