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Андрей Якунин: у России появилась реальная возможность для рывка вперед

Общество, 11:24 20 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

События, связанные с проведением специальной операции, проводимой Вооруженными силами России на территории Украины, открывают перед нашей страной большие перспективы внутреннего роста и развития, в первую очередь, это обусловлено отсутствием оттока капитала.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор тюменского центра помощи "Милосердие" Андрей Якунин.

"В связи с отсутствием возможностей оттока капитала за рубеж, национальная элита будет заинтересована в развитии внутренней инфраструктуры, промышленности, производства и сельского хозяйства", - отметил он.

По словам Андрея Якунина, у России появилась реальная возможность для рывка вперед и реализации всех национальных приоритетов.

"Вопрос лишь в том, - считает Якунин. - Окажется ли готово общество нашей страны подхватить это и действовать в соответствии с нашими национальными интересами".

Николай Ступников

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# Андрей Якунин , Донбасс , центр Милосердие

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