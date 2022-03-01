Андрей Якунин: у России появилась реальная возможность для рывка вперед

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

События, связанные с проведением специальной операции, проводимой Вооруженными силами России на территории Украины, открывают перед нашей страной большие перспективы внутреннего роста и развития, в первую очередь, это обусловлено отсутствием оттока капитала.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор тюменского центра помощи "Милосердие" Андрей Якунин.

"В связи с отсутствием возможностей оттока капитала за рубеж, национальная элита будет заинтересована в развитии внутренней инфраструктуры, промышленности, производства и сельского хозяйства", - отметил он.

По словам Андрея Якунина, у России появилась реальная возможность для рывка вперед и реализации всех национальных приоритетов.

"Вопрос лишь в том, - считает Якунин. - Окажется ли готово общество нашей страны подхватить это и действовать в соответствии с нашими национальными интересами".

Николай Ступников