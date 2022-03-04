Жители Тюменской области активно участвуют в сборе помощи для жителей ДНР и ЛНР

| фото с личной страницы Никиты Присяжнюка в Instagram | фото с личной страницы Никиты Присяжнюка в Instagram

Жители Тюменской области активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. На помощь приходят врачи, учителя, представители бизнеса, органов власти и просто неравнодушные люди, написал на своей странице в Instagram заместитель председателя студенческого совета Тюменской области Никита Присяжнюк.

Он напомнил, что в муниципалитетах Тюменской области открыто 25 пунктов приема гуманитарной помощи, еще четыре - в Тюмени. Принести можно вещи первой необходимости - продукты длительного срока хранения, средства личной гигиены, средства индивидуальной защиты, одноразовую посуду, детское питание, постельные принадлежности. Также нужна мелкая электробытовая техника, канцелярия, книжки, игрушки и детские настольные игры.

"Мне искренне хочется, чтобы все прибывшие в нашу страну жители ДНР и ЛНР чувствовали себя в безопасности, были уверены в том, что мы готовы протянуть им руку помощи и обеспечить достойное проживание. И я призываю присоединиться всех желающих, ведь мир держится на добрых делах. Да и кто знает, может когда-нибудь подобная помощь потребуется и вам", - отметил он.