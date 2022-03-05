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В Тюменской области юбиляры супружеской жизни начнут получать выплаты

Общество, 10:43 05 марта 2022

администрация Сорокинского района | Фото: администрация Сорокинского района

Юбиляры супружеской жизни начнут получать единовременную выплату. Финансовая поддержка будет оказана супругам, отметившим 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет совместной жизни.

По информации информационного центра правительства Тюменской области, данное решение подписал губернатор Александр Моор 5 марта.

Размер выплат составит от 20 до 45 тыс. рублей в зависимости от стажа семейной жизни.

"Единовременная выплата предоставляется один раз к любой из юбилейных дат. Чтобы ее получить, супруги должны иметь российское гражданство и прожить в Тюменской области не менее пяти лет", - отметили в инфоцентре.

Напомним, с предложением о финансовой поддержке семейных пар-юбиляров к главе региона Александру Моору обратился один из жителей области во время прямой линии в декабре 2021 года. Губернатор обещал внести коррективы в нормативно-правовую базу.

"В Тюменской области семейным парам, которые прожили вместе 50, 55 и более лет, вручаются благодарственные письма губернатора, которые я с большим удовольствием подписываю, а также памятные медали. Что касается денежных выплат к таким семейным торжествам - мне кажется, это замечательная идея", - сказал Моор.

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# Александр Моор , семейные пары

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