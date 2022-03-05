Участников чемпионата "Молодые профессионалы" ждут в сфере энергетики Тюменской области

| Фото: WorldSkills Tyumen | Фото: WorldSkills Tyumen

Крупные работодатели Тюменской области поддерживают региональный чемпионат "Молодые профессионалы" и заинтересованы в его участниках, сообщают организаторы чемпионата.

Акционерное общество СУЭНКО и группа компаний "Автоград" способствуют развитию движения и вносят вклад в привлечение высококвалифицированных кадров в производственную сферу.

"Востребованность, достойная зарплата, карьерный рост – все это СУЭНКО готова предложить молодым и талантливым ребятам, – рассказал директор энергокомпании Данил Анучин. – Работать у нас можно уже с третьего курса вуза, пользуясь социальными гарантиями и поддержкой работодателя".

Заместитель технического директора "Автоград" Иван Покрышкин отмечает, что компания особенно заинтересована в развитии юниорской линейки движения "Ворлдскиллс Россия". "Juniors позволяет молодым профессионалам, которые не являются студентами образовательных учреждений, своевременно получить профориентацию", - говорит он.

Участниками IX регионального чемпионата "Молодые профессионалы" в 2022 году стали более 500 человек. С 3 марта молодые люди из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска соревнуются в 84 компетенциях за право представлять регион в национальном финале. Итоги чемпионата в регионе будут известны 7 марта.