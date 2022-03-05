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Тюмень примет первенство УФО по спортивной гимнастике

Спорт, 17:54 05 марта 2022

спортивная школа № 1 Тюмени | Фото: спортивная школа № 1 Тюмени

Первенство Уральского федерального округа по спортивной гимнастике пройдет в Тюмени с 9 по 12 марта.

Соревнования пройдут на базе центра спортивной гимнастики.

Участвовать будут спортсменки 2007-2009 годов рождения, выступающие по программам

мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта.

Гимнастки продемонстрируют мастерство в таких дисциплинах, как: опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, многоборье, вольные упражнения и командные соревнования.

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# спортивная гимнастика

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