Тюмень примет первенство УФО по спортивной гимнастике

| Фото: спортивная школа № 1 Тюмени | Фото: спортивная школа № 1 Тюмени

Первенство Уральского федерального округа по спортивной гимнастике пройдет в Тюмени с 9 по 12 марта.

Соревнования пройдут на базе центра спортивной гимнастики.

Участвовать будут спортсменки 2007-2009 годов рождения, выступающие по программам

мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта.

Гимнастки продемонстрируют мастерство в таких дисциплинах, как: опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, многоборье, вольные упражнения и командные соревнования.