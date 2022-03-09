Тюменские солисты представят на конкурс песни из золотого фонда отечественной классики

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Областной этап ХVIII конкурса молодых исполнителей "Песня не знает границ" Уральского федерального округа пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" с 9 по 11 марта, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Участие в нем примут молодые самодеятельные солисты, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, студенты и учащиеся творческих учебных заведений от 16 до 30 лет. Они представят песни из золотого фонда отечественной классики 30-80 годов, песни гражданского звучания и песни на выбор. Победителей ждут дипломы лауреатов и призы.

Победители представят Тюменскую область в финале конкурса молодых исполнителей.