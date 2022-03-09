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Тюменские солисты представят на конкурс песни из золотого фонда отечественной классики

Общество, 08:50 09 марта 2022

ТКТО | Фото: ТКТО

Областной этап ХVIII конкурса молодых исполнителей "Песня не знает границ" Уральского федерального округа пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" с 9 по 11 марта, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Участие в нем примут молодые самодеятельные солисты, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, студенты и учащиеся творческих учебных заведений от 16 до 30 лет. Они представят песни из золотого фонда отечественной классики 30-80 годов, песни гражданского звучания и песни на выбор. Победителей ждут дипломы лауреатов и призы.

Победители представят Тюменскую область в финале конкурса молодых исполнителей.

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# вокал , конкурс , УФО

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