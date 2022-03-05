Екатерина II, Софья Ковалевская и Надежда Дурова: тюменские школьники больше узнали о знаменитых женщинах России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Больше о вкладе знаменитых женщин России в науку, спорт, космонавтику, военное дело, литературу, политику, искусство узнали тюменские подростки на посвященном Международному женскому дню квизе в тюменской школе № 41.

"Вопросы квиза посвятили известным женщинам нашей страны и нашего региона", — пояснил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями МАОУ СОШ № 41 Артём Долгов.

На квизе ученикам десятых классов давали отрывки из биографий, и им предстояло вспомнить, о ком идет речь. В числе загаданных личностей были поэтессы Марина Цветаева и Анна Ахматова, певица Земфира, императрица Екатерина Великая и княгиня Ольга, русская кавалеристка, участница Отечественной войны 1812 года Надежда Дурова, женщина-снайпер, Герой Советского Союза Людмила Павличенко, советская летчица-штурман Марина Раскова, балерина Анна Павлова, математик Софья Ковалевская, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова и другие.

Узнали школьники и об известных женщинах Тюменской области, в их числе — биатлонистка, двукратный серебряный призер чемпионата Европы, выпускница ТюмГУ Мария Садилова.

Грядущий Международный женский день в школе № 41 также отметили танцевальным флешмобом "Маме посвящается…", песнями от учеников седьмых и восьмых классов, спортивной эстафетой "Все Победы — только вам", а также фотовыставкой о мамах "Нет тебя прекрасней", подготовленной учениками начальных классов.

Вера Коршунова