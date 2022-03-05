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Жители Тюменской области присоединились к флешмобу в поддержку паралимпийцев

Общество, 14:04 05 марта 2022

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Команда лыжников и биатлонистов спортивной школы олимпийского резерва Тюменской области выразила поддержку российским и белорусским спортсменам, отстраненным от Паралимпийских игр в Пекине.

"Силу вашего духа невозможно сравнить ни с чем, вы для нас - безусловные герои", - сказали юные спортсменки.

Акция с привлечением юных спортсменов, воспитанников спортивных школ, классов, в том числе по адаптивному спорту, проводится в социальных сетях, напоминает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования. Присоединиться и посмотреть ролики можно по хештегам #однастранаоднакоманда, #нашипараатлеты, #нашиатлеты.

В социальной сети ВКонтакте также продолжается флешмоб #РекордГТО72. В его рамках жители Тюменской области посвящают свои рекорды ГТО паралимпийцам, которые должны были представлять наш регион на играх в Пекине.

Напомним, 3 марта Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине. На них должны были выступать пятеро представителей Тюменской области - Марина Галицына (лидер Максим Пирогов), Вера Хлызова (лидер Наталья Якимова), Юлия Смирнова (лидер Роман Тарасов), Станислав Чохлаев (лидер Олег Колодийчук), Николай Полухин (лидер Березин Эдуард).

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# Паралимпийские игры , паралимпийцы

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