Роль молодежи в современной России обсудили в тюменской гимназии № 16

| Фото: Руслан Кухарук в Instagram | Фото: Руслан Кухарук в Instagram

Глава Тюмени Руслан Кухарук совместно с главным федеральным инспектором области Дмитрием Кузьменко посетил городскую гимназию № 16. С учащимися гимназии он обсудил роль молодежи в современной России. Об этом глава города рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

Руслан Кухарук познакомился с летописью школы. Фотоархивы семей учащихся служат сейчас источником для исследовательской работы поисковых отрядов, восстанавливающих военную историю наших земляков – участников Великой Отечественной войны.

Cущественный вклад в создание комнаты боевой славы внесла учитель физики, победитель всероссийского конкурса "Учитель года 2021" Екатерина Костылева, представившая для стенда материалы по истории своей семьи.

В рамках состоявшегося позже круглого стола ученики 8-11 классов, среди которых кандидаты в новый состав гимназического совета, обсудили вопрос "Роль молодежи в современной России".

"Я видел, как важно ребятам масштабировать свои проекты и тем самым приносить максимальную пользу городу, в том числе и по благоустройству. Одним из примеров стало голосование за сквер Школьный, победителя рейтингового голосования на портале "Я решаю!", - отметил глава города. - В гимназии сформирована серьезная площадка для реализации идей учеников".

Николай Ступников