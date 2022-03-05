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300 звонков от юных тюменцев поступило на детский телефон доверия с начала 2022 года

Общество, 17:01 05 марта 2022

telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Более 300 детей и подростков обратились за помощью психологов на детский телефон доверия с начала 2022 года. Свыше 60 звонков специалисты приняли от родителей и законных представителей юных тюменцев.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" оператор детского телефона доверия в Тюменской области, чаще всего к психологам обращаются ребята подросткового возраста. Их волнуют проблемы отношений с родителями и сверстниками, травля со стороны одноклассников, проблемы в учебе и профориентация.

"Помощь от психологов детского телефона доверия приходит быстро и доступно. Это особенно важно, если человек срочно нуждается в поддержке. Часто бывает, что дети и их родители не представляют, как справиться с ситуацией. А благодаря вопросам психолога они могут разобраться в причинах своего состояния и решить проблему", - отметила специалист.

Она добавила, что среди вопросов, с которыми обращаются взрослые, лидируют проблемы детско-родительских отношений, беспокойства родителей по поводу травли их детей в школе и угрозы суицида.

Напомним, детский телефон доверия 8-800-2000-122 работает ежедневно и круглосуточно. Квалифицированные психологи оказывают помощь бесплатно и анонимно.

Любовь Голышева

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# детский телефон доверия , психологи

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