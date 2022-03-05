Жители Тюменской области широко отпразднуют Масленицу

| Фото: Ялуторовский острог ВКонтакте | Фото: Ялуторовский острог ВКонтакте

В Тюмени в сквере "Казачьи луга" 6 марта пройдут концерты, спортивные конкурсы, костюмированные акции и "Парад валенок". Так тюменцы отпразднуют широкую Масленицу и проводят зиму.

А по Ишиму пройдет масленичный "поезд" - колонна из нескольких машин, оформленных в стилистике праздника, будет ездить по городу в течение двух часов и развлекать его жителей. В микрорайонах города пройдут концерты, а на городском конкурсе саней выберут победителя. Парад, презентация и спуск санок с горки пройдет на стадионе "Центральный".

Для гостей праздника в Тобольске на Базарной площади развернется широкая ярмарка с традиционным масленичным столбом, блинами, шашлыками, пельменями, выпечкой и горячими напитками. В 15 часов на сцене разыграют главный приз праздника – самовар.

По традиции масленичную неделю завершат проводами зимы и сожжением чучела.

Российская зима – довольно затяжное время года. И в древности люди так же жаждали как можно скорее расстаться с ее холодами. Таким образом, чучело из соломы сжигали в знак окончания ненавистной зимы.

По другой версии сжигание чучела на Масленицу символизировало воскрешение новой жизни через смерть, разрушение чего-то старого.