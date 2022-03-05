Тюменцы смогут отправить помощь жителям Донбасса и в праздничные дни

| Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

Пункты приема гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР продолжат работу в Тюмени в 6,7 и 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

В эти дни вещи и продукты можно принести по адресам: ул. Челюскинцев, 46 с 8 до 18 часов, контактный телефон: 8 (3452) 68-93-96; на ул. Геологоразведчиков, 14а; и Амурская, 150 прием гуманитарной помощи ведется круглосуточно.

В муниципалитетах пункты сбора размещены на базах комплексных центров социального обслуживания населения.

Помочь жителям Луганской и Донецкой народных республик можно также, перечислив деньги на благотворительный расчетный счет регионального центра "Семья":

1. Наименование получателя денежных средств: АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"

2. ИНН: 7203365345

3. КПП: 720301001

4. Код ОКТМО: 71701000

5. Банк получателя: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО СБЕРБАНК

ИНН 7707083893 КПП 720302020

6. Номер расчетного счета: 40603810667104000035

7. Кор. Счет: 30101810800000000651

8. БИК: 047102651

В назначении платежа необходимо указать: ДОП.КД:50320 Внесение благотворительного пожертвования для жителей ДНР и ЛНР.

Отметим, что благодаря помощи жителей региона уже было направлено более 30 тонн гуманитарной помощи. Следующая отправка пройдет после праздников.