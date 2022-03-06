В Тюменском районе растет число молодоженов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

162 пары поженились в Тюменском районе в первые два месяца 2022 года. ЗАГС муниципалитета отмечает растущее число свадеб. Так, 1 тыс. 342 брака зарегистрировано в 2021 году – это больше, чем в предыдущие годы.

Выездную регистрацию брака – в центрах культуры "Премьера" (п. Богандинский) и "Вернисаж" (п. Винзили) - предпочли четыре пары. Особо популярны среди молодоженов даты с двойками. Так, только в один день, 22 февраля 2022 года, в Тюменском районе зарегистрировали 10 браков. Как уточнили в управлении ЗАГС, уже заняты все места на 22 июля 2022 года.

Также специалисты фиксируют рост подачи заявлений на регистрацию брака через портал Госуслуг. В 2021 году их было 44 % от числа всех заявлений. А за январь этого года такой способ предпочли более половины новобрачных (55 %). Как отмечают жители района, это удобно и быстро.

Семьи Тюменского района, отмечающие юбилей супружеской жизни, получают памятные медали. За шесть лет такие награды вручили 339 парам. В 2021 году самое большое число юбиляров было в Онохинском (15), Каскаринском (15), Богандинском (11) и Боровском (11) муниципальных образованиях. Всего в минувшем году вручено 90 таких медалей. В этом году запланировано чествование 81 семьи, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Напомним также, что в Тюменской области юбиляры супружеской жизни начнут получать единовременную выплату. Финансовая поддержка будет оказана супругам, отметившим 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет совместной жизни.