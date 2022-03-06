Юный тюменец борется за звание "Кондитера года" на фестивале "Торт 3.0"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

11-летний тюменец Константин Кобзев представил торт "Тропический рай" на фестивале "Торт 3.0", который проходит на рынке "Алебашевский bazar" в Тюмени 6 марта.

Это самый юный участник конкурса "Кондитер года". В состязании он участвует впервые. До этого мальчик засветился на шоу "Кондитер" на телеканале "Пятница" и на программе "И кашу сварим" на "Тюменском времени".

Ребенок делал торт "Тропический рай" самостоятельно. Мама помогала ему лишь вырезать декор.

"Внутри миндальный бисквит, кокосовая пропитка. Использовал сливочный крем на основе маскарпоне с добавлением кокоса и конфи с манго и маракуйей", – поделился Константин.

Торты ребенок печет около года, принимает заказы. Увлекаться кондитерским делом начал с 7 лет, помогая маме на кухне. О своем увлечении и работах мальчик рассказывает на своей странице kobzev_cake в Instagram.

Напомним, фестиваль "Торт 3.0" проходит в Тюмени в третий раз. В этот раз событие приурочено к Международному женскому дню. Торты, которые представили конкурсанты, соответствуют заданной теме. В рамках фестиваля определят победителя конкурса "Кондитер года". Ему вручат комбайн стоимостью около 20 тыс. рублей.

Инна Пахомова