Авоськи из кожи, травяные чаи и необычные сыры привезли ремесленники на Igolkamarket в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Травяные чаи, авоськи из кожи, изделия из наростов деревьев привезли мастера на ярмарку Igolkamarket, которая открылась на втором этаже рынка "Алебашевский bazar" в Тюмени 6 марта.

Различные виды чаев представила компания "Дедушка рекомендует".

"Сейчас пользуются популярностью все травы. Когда наступила пандемия, люди поняли, что можно восстанавливать организм с их помощью. Самые востребованные чаи – ягодные, облепиховый и лавандовый. Классические базовые чаи тоже не теряют популярности – "Иммунный", "Лесной", "Цветочный", – рассказал один из основателей фирмы Рамиль Кабиров.

Сборщики заготавливают травы в Крыму, Алтае, Башкирии. Составляют сборы уже в Тюмени.

На прилавке сыроварни "Тюменский сыровар" представлен Драй Джек в кофейной корочке и множество других видов.

"Драй Джек – это наш фирменный сыр. Голова целиком закрывается кофейным дробленым зерном. В таком виде отправляется на вызревание – на 5-6 месяцев. За счет того, что кофейное зерно обезвоживает сырную головку, получается полутвердый продукт", – поделился собственник сыроварни Александр Фомин.

Также здесь можно увидеть копченые сыры, качокавалло с лимоном внутри, сыры с пажитником, черным перцем, тмином.

Кожаные ремни, клатчи, косметички ручной работы в преддверии Международного женского дня представила на ярмарке мастерская Black Bull. По мнению представителей фирмы, кожаные авоськи будут неплохим аксессуаром.

Посуду из сувели и капа березы привез на Igolkamarket мастер из Шадринска Курганской области. Он сказал, что профессионально работает с этими материалами с 2016 года. Изделия создает вручную.

Ярмарка проработает по 8 марта. Часы работы – с 10 до 21 часа.

Инна Пахомова