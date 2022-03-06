Под Тюменью в ДТП погибла молодая беременная женщина
Трагедия случилась 35 км федеральной автодороги Тюмень – Омск 6 марта. В ДТП погибла молодая беременная женщина, ее маленькая дочь находится в тяжелом состоянии.
По предварительным данным ГИБДД Тюменской области, автомобиль Toyota Camry вынесло на встречную полосу, произошло столкновение с КамАЗом.
В иномарке ехала семья из Тюмени, возвращавшаяся из Омутинского района от родственников.
34-летнюю женщину и ее 2-летнюю дочь при ударе выбросило из машины. Мама, которая была беременна на 6-м месяце, скончалась на месте ДТП. Девочку доставили на попутном автомобиле в больницу, предварительно, она находится в тяжелом состоянии. 36-летнему водителю "Тойоты" помощь оказана на месте аварии.
Водитель пояснил, что девочка перевозилась в детском автокресле. Мужчина рассказал, что первое, что он сделал после столкновения - стал искать в сугробе ребенка, вылетевшего из машины.
Движение на автодороге организовано в реверсивном режиме, инспекторы ДПС регулируют его вручную. Обстоятельства трагедии выясняются.