Под Тюменью в ДТП погибла молодая беременная женщина

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Трагедия случилась 35 км федеральной автодороги Тюмень – Омск 6 марта. В ДТП погибла молодая беременная женщина, ее маленькая дочь находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным ГИБДД Тюменской области, автомобиль Toyota Camry вынесло на встречную полосу, произошло столкновение с КамАЗом.

В иномарке ехала семья из Тюмени, возвращавшаяся из Омутинского района от родственников.

34-летнюю женщину и ее 2-летнюю дочь при ударе выбросило из машины. Мама, которая была беременна на 6-м месяце, скончалась на месте ДТП. Девочку доставили на попутном автомобиле в больницу, предварительно, она находится в тяжелом состоянии. 36-летнему водителю "Тойоты" помощь оказана на месте аварии.

Водитель пояснил, что девочка перевозилась в детском автокресле. Мужчина рассказал, что первое, что он сделал после столкновения - стал искать в сугробе ребенка, вылетевшего из машины.

Движение на автодороге организовано в реверсивном режиме, инспекторы ДПС регулируют его вручную. Обстоятельства трагедии выясняются.