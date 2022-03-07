Пенсионерка из Тюменской области написала стихотворение в поддержку спецоперации России на Украине

Минобороны РФ Минобороны РФ

60-летняя жительница села Орлово Армизонского района Тюменской области Надежда Самохвалова опубликовала в социальной сети "Одноклассники" стихотворение "Не нужна нам война", в котором поддержала спецоперацию России на Украине и осудила нападки Запада.

Надежда Александровна работала учителем труда и черчения в сельской средней школе, потом - на Тюменском электромеханическом заводе. В тяжелые 90-е годы вернулась в родное село. Сейчас она на пенсии. В беседе с корреспондентом "Тюменской линии" Надежда Самохвалова рассказала, что спецоперация неизбежна, потому что на Донбассе уже 8 лет гибнут старики и дети, а россияне не могут оставаться в стороне, как это делают другие страны. Военные действия для нее, как и для любого нормального человека - очень болезненная тема.

Не нужна нам война, но она неизбежна

Коли грады полощут Донбасс с незалежной!

Может быть хорошо жить не видя вокруг,

Как людей истребляют, гибнет брат или друг…

Только русский Иван не такой, не из этих,

Грудь подставит стеной-гибнут женщины, дети.

Запад сворой собак ополчился на нас.

Мы ему не нужны, нужна нефть наша, газ.

Нужно нас разорвать, уничтожить, сгубить,

Чтоб им сыто, тепло припеваючи жить.

Не нужна нам война! Потеряв сыновей

Не исчерпать до дна горя всех матерей.

Не нужна нам война! Но бузит старый свет.

Мы не станем рабами! У нас выхода нет.

По последним данным Минобороны, на границе с Россией найдены лаборатории, где разрабатывалось биологическое оружие, в боевой готовности были снаряды. Надежда Самохвалова следит за ходом операции и переживает: "У меня племянник - военнослужащий, в Ростовской области живут мои родственники. На Украине у меня много знакомых, с которыми мы вместе учились. Я очень переживаю".

Пенсионерка верит, что военная часть спецоперации на Украине обязательно закончится победой России.

Евгений Бабенко