Тур "В Сибирь" является перспективным маршрутом, уверены железнодорожники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тур "В Сибирь", в который вошли Тюмень и Тобольск, – перспективный маршрут. Об этом сказал начальник Уральского филиала АО "ФПК" Евгений Елистратов, встречая первый круизный поезд на железнодорожном вокзале Тюмени 7 марта.

"Даем возможность пассажирам посмотреть, прочувствовать на себе местный колорит, в том числе увидеть красивую природу. Ночью можно воспользоваться вагонами отеля на колесах. Днем же туристы познают новые места", – говорит Евгений Елистратов.

По его словам, у РЖД уже есть традиционные и отработанные маршруты – "Жемчужина Кавказа", в Карелию, Поволжье. Но компания не стоит на месте и постепенно развивает туристические маршруты на Восток.

"Прошлой осенью успешно реализовали проект "Байкальская сказка". Отзывы от туристов были положительными. На Урале и в Сибири есть огромный потенциал. Планируем наращивать и увеличивать объемы здесь. У нас курсирует 20 подобных маршрутов, они пользуются хорошим спросом", – добавил он.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев обратил внимание на беспрецедентные меры поддержки, которые оказываются туристической отрасли на государственном уровне в последние годы. "Сейчас готовится новый пакет, который будет направлен на развитие внутреннего туризма в стране. В этой части мы сделали много. С одной стороны "подняли" чартеры. Теперь другие компании обращаются к нам, чтобы тоже запустить чартерную программу. Мы открыли аэропорт в Тобольске, тем самым маршруты стали еще доступнее и интереснее. Нам осталось отработать водный ресурс, и тогда все основные врата в Сибирь будут открыты для наших туристов", – заключил Андрей Пантелеев.

Напомним, участников первого железнодорожного круиза "В Сибирь" встретили на перроне песнями и танцами. Здесь гостей ждала обширная культурная программа и знакомство с местной кухней. 8 марта поезд уже будет в Тобольске, где путешественников ждут посещение комплекса "Абалак", музеев и прогулка возле Кремля. Затем они поедут в Пермь. Возвращение в Москву запланировано на 10 марта.

Поезд сформирован из шести вагонов – три купейных, два класса "Люкс" и вагон-ресторан. Первыми участниками круиза стали 44 человека.

Инна Пахомова