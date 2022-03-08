Пассажиркам автобусов в Тюмени подарили розы и сыграли на саксофоне

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Любящий отец трех дочерей и двух сыновей, тюменский музыкант-саксофонист Андрей Плотников оригинально поздравил женщин с праздником 8 Марта - он сыграл для пассажирок городских автобусов.

"Я никогда раньше этого не делал, решил посмотреть реакцию девушек, поздравить их с 8 Марта. Я не зарабатываю деньги, это просто поздравление", - рассказал он.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Андрей Плотников дает частные уроки игры на саксофоне. По его словам, этот инструмент пользуется популярностью как у детей, так и у взрослых тюменцев.

"Жить в семье, где женский пол составляет большинство - хорошо и весело", - уверен музыкант. Кроме мелодий, он подарил пассажиркам тюменского автобуса белые розы.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко