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Пассажиркам автобусов в Тюмени подарили розы и сыграли на саксофоне

Общество, 13:00 08 марта 2022

ИА "Тюменская линия"

Любящий отец трех дочерей и двух сыновей, тюменский музыкант-саксофонист Андрей Плотников оригинально поздравил женщин с праздником 8 Марта - он сыграл для пассажирок городских автобусов.

"Я никогда раньше этого не делал, решил посмотреть реакцию девушек, поздравить их с 8 Марта. Я не зарабатываю деньги, это просто поздравление", - рассказал он.

Фото ИА "Тюменская линия"

Андрей Плотников дает частные уроки игры на саксофоне. По его словам, этот инструмент пользуется популярностью как у детей, так и у взрослых тюменцев.

"Жить в семье, где женский пол составляет большинство - хорошо и весело", - уверен музыкант. Кроме мелодий, он подарил пассажиркам тюменского автобуса белые розы.

Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко

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# 8 марта , общественный транспорт

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