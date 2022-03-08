Городской конкурс-фестиваль поэзии пройдет в Тюмени

Фото со страницы ДК "Водник" в соцсети Фото со страницы ДК "Водник" в соцсети

Городской конкурс-фестиваль поэзии "Капели звонкие стихов" проведет в Тюмени ДК "Водник".

Конкурсанты смогут прочесть собственные стихи или творения отечественных авторов, сообщает "Вслух.ру".

Предусмотрено несколько возрастных категорий: от самых маленьких, кому 4-6 лет, до взрослых - старше 25 лет.

Конкурс состоится 26 марта в 11 часов. Заявки принимаются до 19 марта на электронную почту dkvodnikkonkurs@mail.ru. Телефон для справок: 45-93-44. Скачать положение о фестивале и заявку на участие можно в официальном паблике дома культуры.