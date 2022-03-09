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Карамель для профилактики кариеса разработали в Тюменском медуниверситете

Общество, 13:02 09 марта 2022

plombirstom.ru | Фото: plombirstom.ru

Карамель для профилактики кариеса запатентовал Тюменский государственный медицинский университет, сообщается на официальном сайте вуза.

Ученые тюменского и уральского медуниверситетов совместно разработали рецептуру карамели для профилактики кариеса и дефицита кальция. Активный компонент - лактат кальция. Он в растворенном виде образует общую смесь с карамельной основой. Этот состав полностью растворяется во рту, что предполагает эффективную профилактику кариеса, дефицита кальция, рассказала заведующая кафедрой терапевтической и детской стоматологии Тюменского ГМУ Марина Нагаева.

Тестирование образцов провели на базе кафедры терапевтической и детской стоматологии, микроскопию проб слюны - на кафедре микробиологии Тюменского ГМУ. Профилактическое средство запатентовано Тюменским ГМУ.

Напомним, что в рамках программы "Приоритет 2030" в вузе недавно открылся новый фантомный класс, оснащенный высокотехнологичными фантомами и симуляторами нового поколения, а также мощным хирургическим микроскопом.

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# Тюменский ГМУ

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