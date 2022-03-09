В больнице поселка Боровский установили компьютерный томограф экспертного класса

| Фото: пресс-служба Областной больницы № 19 | Фото: пресс-служба Областной больницы № 19

Аппарат последнего поколения с элементами искусственного интеллекта установлен в Областной больнице № 19 в стационаре Боровского филиала. 128-срезовый компьютерный томограф в настоящее время будет использоваться, в первую очередь, для диагностики новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба медучреждения.

Оборудование стоимостью 70 млн рублей поступило в Областную больницу № 19 в рамках региональной программы Тюменской области "Модернизация первичного звена здравоохранения". За две недели работы нового аппарата обследование на нем успели пройти более 200 пациентов.

"Компьютерная томография лёгких в период пандемии приобрела огромное значение в выявлении COVID-19. Это точный и быстрый метод диагностики поражений лёгких, в том числе и при новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день потребность в этом аппарате была больше, чем в каком-либо другом", – отметил главный врач Областной больницы № 19 Мигран Мартиросян.

К установке компьютерного томографа предъявляются строгие требования, поэтому перед монтажом оборудования в медорганизации провели большую подготовительную работу. По словам главного врача, подготовка к поступлению нового аппарата в областной больнице началась ещё в октябре прошлого года. Изменение внутренней логистики пациентопотока позволило расположить аппарат в помещении с отдельной входной группой.

Компьютерный томограф оснащен передовыми технологиями, позволяющими проводить высококачественные исследования всего тела. По словам врача-рентгенолога Рустама Талыбова, новый КТ-аппарат при максимальных клинических возможностях совершенно безопасен для пациентов: изображение высокого качества удается получить за меньшее время сканирования, что позволяет минимизировать дозу рентгеновского излучения. Благодаря новому томографу, визуализация любого органа или участка тела пациента производится в режиме реального времени.

"Поступление нового компьютерного томографа – очень важное и значимое событие для работы Боровского моноинфекционного госпиталя и диагностики коронавирусной инфекции. КТ-исследование является более точной и специфичной методикой выявления изменений в тканях легких по сравнению с рентгенографией. Большинству пациентов с COVID-19 как раз и требуется такая методика", – подчеркнул Мигран Эдуардович.

В томографической системе данного класса реализован ряд инновационных решений, которые обеспечивают высочайший уровень гибкости и мобильности в повседневных КТ-исследованиях. Стоит отметить, что все эти решения помогут повысить уровень комфорта пациента и в перспективе обеспечат высокий уровень удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи населению.