Победителей юбилейной "Лыжни России" определили в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Антон Снипич из Ялуторовска и Дарья Кожевникова из Тюмени стали первыми в забеге на дистанции 5 км, завершившем 40-ю Всероссийскую массовую гонку "Лыжня России" 6 марта. Об этом сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Всего 300 лыжников из Тюмени, Ялуторовска, Тобольского района приняли участие в забегах на 5 и 10 км на стадионе Аграрного университета Северного Зауралья. На дистанции 10 км первыми финишировали Олег Пономарев (ТИУ) и Анжелика Кораблина (СШ № 2).

"Ветер и снегопад внесли свои коррективы и сложности в гонку, трасса была очень коварная с изобилием снега, но мы справились. Лыжники всегда вынуждены подстраиваться под погодные условия, сегодня мы это сделать сумели", - рассказал победитель гонки на 10 км кандидат в мастера спорта Олег Пономарев.

В этот день на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища на старт вышли около тысячи курсантов ТВВИКУ и военнослужащих.

.