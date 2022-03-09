Двух взрослых и двух детей спасли при пожаре в Голышманово Тюменской области

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Четырех человек, в том числе двух детей, спасли при пожаре в Голышманово 8 марта, сообщает пресс-служба пожарной части № 110.

Ночью на пульт ЕДДС Голышмановского ГО поступило сообщение о сильном задымлении в подъезде многоквартирного жилого дома. К моменту прибытия пожарных подразделений обнаружено плотное задымление и открытое горение деревянной отделки подъезда.

"Одновременно с поиском очага горения и тушением пожара сотрудники МЧС искали людей, которым требовалась помощь. Их эвакуировали на улицу. При помощи спасательных устройств звенья газодымозащитной службы спасли четырех человек, в том числе двоих детей, проживающих на первом этаже. Троих жильцов эвакуировали с помощью пожарной лестницы из окон второго этажа", — рассказали в пожарной части № 110.

Этой же ночью произошел пожар со смертельным исходом в дер. Новоаптула Аромашевского района Тюменской области. Здесь погиб мужчина 1960 года рождения. Возможная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.