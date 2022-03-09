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Почти семь тысяч гектаров леса планируют восстановить в Тюменской области

Общество, 15:26 09 марта 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

6 тыс. 940 гектаров леса планируют восстановить в Тюменской области в 2022 году, сообщает информационный центр регионального правительства.

На 3 тыс. 200 га создадут искусственные насаждения. Для лесовосстановления требуется более 14 млн сеянцев хвойных растений. Сосну обыкновенную и ель сибирскую вырастили в лесных питомниках области, закупили в соседних регионах. Посадка будет проводится на 22 лесных участках с 1 апреля по 1 ноября.

В прошлом году работы по лесовосстановлению и лесоразведению прошли на площади в 8 тыс. 450 га. Стоит отметить, что площадь восстановленных лесов в полтора раза больше площади вырубленных и погибших.

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# лесовосстановление , Тюменская область

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