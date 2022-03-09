Депутат Владимир Фомин: право разговаривать на русском языке получат все, кто проживает на Украине
Российская спецоперация на Украине даст право разговаривать на русском языке всем, кто там проживает. Такое мнение высказал замглавы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской облдумы Владимир Фомин.
Решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине он назвал абсолютно правильным.
"Исторически сложилось, что мы - один народ, это наши братья. А страшное влияние радикалов, националистов, к большому сожалению, внесло смятение во многие умы. Уверен, что спецоперация в скором времени завершится", - прокомментировал парламентарий.
Да, сейчас наступили непростые времена для России, отметил депутат. "Мы гордимся, что мы - русский народ, мы сплочены и едины вокруг нашего лидера Владимира Путина",- подчеркнул Владимир Фомин.
Право разговаривать на русском языке получат все, кто проживает на Украине
Евгений Бабенко