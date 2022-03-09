Депутат Владимир Фомин: право разговаривать на русском языке получат все, кто проживает на Украине

Российские войска в ходе спецоперации на Украине. Скрин видео Минобороны РФ Российские войска в ходе спецоперации на Украине. Скрин видео Минобороны РФ

Российская спецоперация на Украине даст право разговаривать на русском языке всем, кто там проживает. Такое мнение высказал замглавы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской облдумы Владимир Фомин.

Решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине он назвал абсолютно правильным.

"Исторически сложилось, что мы - один народ, это наши братья. А страшное влияние радикалов, националистов, к большому сожалению, внесло смятение во многие умы. Уверен, что спецоперация в скором времени завершится", - прокомментировал парламентарий.

Да, сейчас наступили непростые времена для России, отметил депутат. "Мы гордимся, что мы - русский народ, мы сплочены и едины вокруг нашего лидера Владимира Путина",- подчеркнул Владимир Фомин.

Право разговаривать на русском языке получат все, кто проживает на Украине

Евгений Бабенко