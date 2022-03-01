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Тюменская певица Наталья Середа презентует новый диск

Общество, 08:13 11 марта 2022

со страницы Павла Андреенко во ВКонтакте | Фото: со страницы Павла Андреенко во ВКонтакте

Певица Наталья Середа представит компакт-диск "Серебряный голос России" в Тюменской областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева 12 марта, сообщают организаторы.

В альбоме представлены песни Павла Андреенко на стихи: Екатерины Володиной, Милы Романовой, Елены Покацкой, Любови Миляевой, Геннадия Балахнина.

Мероприятие пройдет в рамках открытого клуба "Точка" с 13 до 14 часов в конференц-зале на первом этаже (ул. Орджоникидзе, 59). Вход свободный. Записаться на мероприятие можно по телефону 8 (3452) 565-300.

Возрастное ограничение: 12+

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# музыка , Тюменская областная научная библиотека

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