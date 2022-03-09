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В Ишиме продолжается активная подготовка к весеннему паводку

Общество, 17:02 09 марта 2022

администрация Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

1 тыс. 491 домовладение, расположенное на территории подтопления, предстоит обойти специалистам администрации, работникам социальной сферы, сотрудникам полиции и казакам Ишима, чтобы рассказать хозяевам, как действовать в случае большой воды.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе городской администрации, на малых реках Ишима Карасуль и Мергенька продолжается расчистка русел на протяжении 2 тыс. 356 м. Из них на двух участках реки Карасуль протяженностью 1 тыс. 280 м работы уже закончены. Расчистку русел завершат до наступления паводкового периода.

Инна Кондрашкина

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# Ишим , паводок , реки

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