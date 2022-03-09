В Ишиме продолжается активная подготовка к весеннему паводку

| Фото: администрация Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

1 тыс. 491 домовладение, расположенное на территории подтопления, предстоит обойти специалистам администрации, работникам социальной сферы, сотрудникам полиции и казакам Ишима, чтобы рассказать хозяевам, как действовать в случае большой воды.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе городской администрации, на малых реках Ишима Карасуль и Мергенька продолжается расчистка русел на протяжении 2 тыс. 356 м. Из них на двух участках реки Карасуль протяженностью 1 тыс. 280 м работы уже закончены. Расчистку русел завершат до наступления паводкового периода.

Инна Кондрашкина