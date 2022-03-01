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Тюменские школьники реализуют проекты на тему экологии

Общество, 09:41 10 марта 2022

Российское движение школьников ВКонтакте | Фото: Российское движение школьников ВКонтакте

Поучаствовать во Всероссийском конкурсе "На старт, экоотряд!" предлагают школьникам Тюменской области в возрасте от 8 до 17 лет.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении Российского движения школьников, прием заявок на участие продлится до 31 мая.

"Мы предлагаем ребятам придумать и реализовать собственный проект по одному из трех направлений: экологическое исследование, экологическое волонтерство или природоохранный проект. Участвовать могут созданные на базе школ и учреждений дополнительного образования экологические отряды, а также детские общественные объединения", - отмечают организаторы.

В составе команды должно быть от четырех до 15 человек. При этом школьники получают возможность не только стать частью большого экологического сообщества, но и прокачать собственные экологические знания и навыки.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте рдш.рф, загрузить в личный кабинет заявку, а также вступить в официальные сообщества РДШ и Экологического направления РДШ ВКонтакте. Итоги реализации своего нужно загрузить на сайт в разделе "Задания" до 31 мая, а также опубликовать в соцсети ВКонтакте с хештегами #настартэкоотряд2022, #экордш, #рдш.

Победители конкурса "На старт, экоотряд!" получат кубки и брендированные подарки от Российского движения школьников.

Любовь Голышева

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# конкурс , Российское движение школьников , школьники , экология

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