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В Тюмени задержали иностранца с героином

Происшествия, 18:30 09 марта 2022

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Иностранца с наркотиками задержали полицейские в Тюмени на ул. Севастопольской 8 марта, сообщает региональное УМВД. При себе мужчина имел 70 свертков с неустановленным веществом.

Сотрудники патрульно-постовой службы остановили прохожего для проверки документов. При виде правоохранителей он стал заметно нервничать.

Мужчина предъявил паспорт гражданина республики СНГ, но объяснить, зачем приехал в Тюмень из Москвы, не смог. В присутствии понятых в его брюках полицейские обнаружили свертки.

В участке задержанный признался, что прибыл в Тюмень для распространения наркотических средств и уже успел разложить по тайникам 90 закладок с разовыми дозами героина. Возбуждено уголовное дело, иностранцу грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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# наркотики , уголовное дело

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