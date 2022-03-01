В Тюмени владельцы "Пушкинских карт" могут принять участие в квизах и экскурсиях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в интеллектуальных квизах и пешеходных экскурсиях могут владельцы "Пушкинских карт" в Тюмени в марте, сообщает Центральная городская библиотека.

К национальному проекту присоединился ряд учреждений Централизованной библиотечной системы города. В Библиотеке истории города им. А. И. Текутьева 11 марта в 11 часов начнется краеведческий квиз "Тюмень. Знаю, где живу". В игре смогут принять участие две или три команды из четырех или пяти человек – продемонстрировать и расширить свои знания о тюменских улицах, парках и исторических зданиях в рамках трех игровых этапов.

12 марта в 16 часов Информационно-библиотечный центр для молодежи приглашает юных тюменцев найти единомышленников, узнать много интересного, открыть для себя новые книги и просто весело и с пользой провести время в формате интеллектуального квиза "Своя игра".

Пешеходную экскурсию "От столицы до столицы" по исторической части Тюмени – от здания библиотеки до площади Борцов революции – организуют 20 марта в 12 часов сотрудники библиотеки истории города им. А.И. Текутьева. Участники прогуляются по самым старым улочкам города и познакомятся с его удивительной историей.

30 марта в 12 часов в Литературно-краеведческом центре пройдет квиз "Славка с улицы Герцена" по произведениям Владислава Крапивина. Продажа билетов на экскурсию "От столицы до столицы" и квиз "Славка с улицы Герцена" откроется в ближайшее время.

Подробная информация о мероприятиях тюменских библиотек в рамках проекта "Пушкинская карта" и продажа билетов на сайте ЦГБС на странице "Пушкинская карта".

Возрастное ограничение: 6+.