Аномально холодная погода в Тюменской области ожидается до 12 марта

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Синоптики прогнозируют аномально холодную погоду в Тюменской области до 12 марта, сообщает ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".

Понижение температуры воздуха ожидается местами до -33… -37°.

Начальник ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталия Криворучко сообщила, что морозная погода наблюдается на территории юга Тюменской области, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

"Это связано с вторжением холодной арктической воздушной массы. До 12 марта на территории деятельности ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" ночная температура воздуха может понижаться до -33…-37°. Кроме того, по югу Тюменской и Омской областям ожидается опасное явление (ОЯ) "аномально-холодная погода" со средней суточной температурой воздуха ниже нормы на 10° и более", - рассказала она.

При этом существенных осадков не ожидается. Лишь на территории Ямало-Ненецкого автономного округа пройдет небольшой снег.