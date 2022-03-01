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Тюменские дзюдоисты завоевали путевки на первенство России

Спорт, 12:37 10 марта 2022

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменские дзюдоисты завоевали путевки на первенство России, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" на своей странице во ВКонтакте.

Борьба проходила в Челябинске 5 и 6 марта в рамках первенства Уральского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. В соревнованиях принимали участие 202 спортсмена из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Сборная команда Тюменской области по сумме личных результатов заняла 3 место, уступив Свердловской и Челябинской областям.

Победителями турнира стали Буян-Херел Санаа, Джавад Гусейнов и Сафура Рустамова. На третьем месте оказались Шамсутдин Умаев, Шамиль Умаев, Серикбай Жанабеков, Анастасия Лавришина, Виктория Мусаев и Ирина Болсун.

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# первенство России , ЦОП Тюмень-дзюдо

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