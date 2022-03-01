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Более трех тонн семян сортового картофеля заказали жители Сладковского района накануне посевной

Общество, 18:03 13 марта 2022

admtyumen.ru

Жители Сладковского района накануне посевной кампании заказали 3,3 тонны сортового картофеля. Сбор заявок завершили специалисты районного отдела филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, которые занимаются обеспечением населения качественным посадочным материалом.

Реализация семян овощных культур, сообщается на сайте Российского сельскохозяйственного центра, один вид деятельности Сладковского районного отдела филиала.

И данное направление, по словам главного агронома отдела Елены Шадриной, востребовано среди жителей района. "Качеству товаров доверяют,- отметила она. - Наиболее активные заказчики – это жители Усовского, Менжинского, Маслянского и Майского поселений".

Продолжается приём заявок на лук-севок двух сортов. Уже в конце апреля планируется доставка заявленных объёмов. Реализацией севка отдел занимается уже шестой год. Ежегодно удаётся продать около 180-200 кг.

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# картофель , посевная кампания , Россельхозцентр

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