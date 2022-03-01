Выпускники "Школы фермера" в Тюмени получили дипломы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25 слушателей нового потока "Школы фермера" РСХБ в Тюменской области защитили бизнес-планы и закончили свое обучение в проекте в конце 2021 года. Для региона это уже второй поток "Школы фермера", а всего за 2021 год обучение в регионе прошли 52 слушателя. При этом желающих принять участие в проекте было в разы больше.

В Тюменской области обучение фермеров проходило по направлению "Пчеловодство" на базе ГАУ Северного Зауралья. Студенты за три месяца прослушали теоретический курс и прошли практику на ведущих сельскохозяйственных предприятиях региона, а также познакомились с опытом отечественного лидера отрасли "Тенториум".

"Школа фермера" на втором потоке собрала как действующих, так и начинающих фермеров со всей Тюменской области. Некоторые слушатели только планируют создать фермерское хозяйство, часть имеют свое подворье, но еще не сделали из него бизнес-предприятие, а кто-то пришел за новыми знаниями для развития уже имеющегося дела. Занятия получились очень разнообразными. Мы попросили выпускников дать нам обратную связь, чтобы в следующих потоках мы учли все пожелания", — отметила ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко.

В рамках "Школы фермера" прошли обучение и семейные пары, ведь для многих ферма – это семейный бизнес. Так, семья Панышевых общими усилиями развивает собственную пасеку. Глава семьи Андрей отвечает за производство меда, а его супруга Анастасия взяла на себя дизайн упаковки, продвижение и маркетинговую концепцию.

"Школа фермера" дает и теоретические знания, и прикладной опыт, она сближает людей, которые занимаются сельским хозяйством", — отмечает участник проекта Андрей Панышев.

Проект реализуется при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, в Тюмени весомый вклад в развитие школы вносит департамент АПК Тюменской области, оказывая всестороннюю помощь образовательному процессу.

"Наблюдая общую динамику проекта нельзя не заметить повышающийся с каждым курсом интерес фермеров. А главное тот результат, который они получают. Благодаря проекту одни могут сделать первый шаг к открытию бизнеса в сельской местности, другие – реализовать новые задумки в уже имеющемся деле. Хочется пожелать проекту дальнейшего развития, а всем слушателям реализовать все намеченные цели", — подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

По итогам защиты выпускных работ конкурсная комиссия отобрала наиболее перспективные. Их авторами стали Андрей Макаров, Андрей Панышев и Иван Кырлан, которые получат грантовую поддержку от партнеров проекта.

"Школа фермера" сближает аграриев, создает особое сообщество предпринимателей из сферы сельского хозяйства. Вокруг проекта формируется пул единомышленников, всегда готовых прийти на помощь друг другу. Все это дает АПК региона ощутимый толчок к развитию и помогает людям создать свое дело мечты и развивать кооперацию. Благодарю слушателей за теплые отзывы и обратную связь", — резюмировал директор Тюменского филиала РСХБ Михаил Стебихов.