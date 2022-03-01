Медиасмена РДШ в Тюмени объединит юных журналистов и блогеров

| Фото: "РДШ / Тюменская область" ВКонтакте | Фото: "РДШ / Тюменская область" ВКонтакте

Региональная тематическая медиасмена "Медиаволна РДШ 2022" пройдет в Тюмени с 28 марта по 3 апреля. Мероприятие объединит творческих ребят, которые увлекаются журналистикой, делают репортажи, ведут страницы в социальных сетях.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении Российского движения школьников, заявки на участие принимаются по 13 марта включительно. Чтобы присоединиться к тематической медиасмене, нужно выполнить творческое задание в зависимости того, какое направление выберет участник.

"На мероприятии будут работать четыре площадки: "Радиопрограммы и подкасты", "Репортажное фото и фотопроекты", "Репортажное и творческое видео", "Тексты, блоги и социальные сети". Для отбора на площадку текстов, блогов и социальных сетей предусмотрены два задания. Ребятам предлагается проявить себя в роли редактора в издании компании по газодобыче и откорректировать предложенную статью, не исказив при этом суть материала. Второе задание – написать текст о любом событии в одном из жанров - статья, репортаж, колонка или юмореска", - рассказали организаторы.

Для участия на площадке репортажного и творческого видео нужно создать информационный сюжет или творческое видео на тему "Наука" или "ЗОЖ/спорт". А тем, кто поедет на площадку радиопрограмм и подкастов, необходимо рассказать о том, кто и почему может стать радиоведущим, как сделать выход на радио или подкаст интересным. Также требуется рассказать историю из жизни и почитать любое стихотворение. Юным фотографам предстоит создать фотопроект "Незнакомцы" или "Снег умирает последним". Также ребят просят выбрать в интернете любой фотопроект, объяснив, чем он запомнился.

Все выполненные задания необходимо загрузить на страницу рдш.рф при подаче заявки. Ребята, которые пройдут отбор и поедут на медиасмену РДШ, получат не только новые знания и опыт. Им также вручат свидетельства участника, а самых активных пригласят в состав региональной детской медиагруппы Российского движения школьников.

Любовь Голышева