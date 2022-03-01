В честь 105-летнего ветерана Александры Чебоненко в Тюмени провели специальный парад

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы поздравили старейшую в России участницу Великой Отечественной войны Александру Чебоненко со 105-летним юбилеем 10 марта 2022 года. Ее имя внесено в Книгу рекордов России.

Духовой оркестр, играющий победный марш, салют в небе и очень много гостей, поздравлений и цветов – так отметила свой сто пятый день рождения Александра Васильевна Чебоненко. Она с удовольствием смотрела на происходящее с балкона своей квартиры на втором этаже. С достоинством и благодарностью принимала знаки уважения и внимания от областного и городского советов ветеранов, курсантов и руководства ТВВИКУ, представителей Бессмертного полка России, депутатского корпуса и первых лиц региона.

Председатель Тюменского областного совета ветеранов войны и труда Степан Киричук пожелал имениннице крепкого здоровья и бодрости души.

"Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которые отстояли свободу и независимость Отечества в годы Великой Отечественной войны. Всей своей жизнью показали достойный пример служения Родине. Спасибо за мир и жизнь!" - сказал он.

Александра Чебаненко — гвардии старшина медицинской службы, награждена двумя орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги". Как значится в наградном листе, в 1944 году за несколько дней она вынесла с поля боя 63 бойца и офицера.

Александра Васильевна родилась в 1917 году в селе Богоявленское Земетченского района Пензенской области. Была призвана в ряды Красной армии 26 июня 1941 года, воевала в составе 117 и 237 гвардейских дивизий на 1-м и 2-м Украинских фронтах. Была тяжело ранена под Киевом. Александра Чебаненко освобождала Украину и Чехословакию. Встретила победу в поверженной Германии.

Все ее восемь братьев погибли на войне. После демобилизации в 1946 году Александра Васильевна работала на заводе "Запорожсталь", после переехала в поселок Междуреченский. Сейчас живет в Тюмени.

Инна Кондрашкина