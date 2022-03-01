Спецоперация России сорвала планы Запада по распространению патогенов

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2 тыс. 911 объектов военной инфраструктуры Украины уничтожило Министерство обороны России. Группировка войск Донецкой народной республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла. Продолжается операция по освобождению города Мариуполя от националистов.

Сейчас, в разгар спецоперации, когда открыты гуманитарные коридоры, украинские бандиты, а назвать их солдатами или военнослужащими нельзя, они именно бандиты, используют мирных жителей, как живой щит. Об этом говорят сами люди, которым чудом удалось вырваться.

Страны НАТО и ЕС, которые спонсировали и вооружали неонацистов оружием и деньгами сейчас демонстративно не замечают нарушение международных прав рядовых украинцев, они теперь заняты более важным делом, а именно - щедро вводят санкции против России, замораживают счета, воруют ресурсы. А что делает в это время президент Украины Зеленский, который присягал на верность своему народу? А он занят самолюбованием: записывает бесконечные видеообращения то к украинским, то к российским, то не поверите к израильским гражданам, требует "открыть глаза" арабскому миру на действия Кремля.

С первых дней спецоперации в Незалежной начали раздавать всем желающим оружие, из тюрем выпускать убийц. К чему это привело? Спустя неделю Зеленский экстренно подписал закон, усиливающий ответственность за мародёрство. И действительно, именно бумажка остановит подонков, врывающихся в дома украинцев, отбирающих ценности. Готовы ли украинцы защищать свой режим? Вряд ли, а иначе зачем было вводить запрет покидать страну мужчинам от 18 до 60 лет. Сейчас те, у кого есть деньги, пытаются подкупить пограничников и покинуть территорию страны – недавно при попытке нелегального выезда на территорию Молдавии были задержаны сын и внук знаменитой певицы Софии Ротару. И таких примеров достаточно.

Несколько тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины уже сложили оружие, которым их заставляли убивать своих земляков. Военное руководство, потеряв прямую связь со своими хозяевами за бугром, отдает приказы, заранее зная, что отправляет людей на верную смерть. Наемники из других стран – матерые уголовники, неонацисты. За примерами далеко ходить не надо, стоит полистать новостные ленты и соцсети - лидер португальских скинхедов, отсидевший в тюрьме по обвинению в убийствах небелых и торговле оружием, собирается на Украине воевать "с русскими". Русские, к слову готовы. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что западные наемники на Украине не будут иметь права на статус военнопленного. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, для таких людей это "билет в один конец".

России есть чем ответить всему миру. И если жизнь "горстки людей" ( речь и об украинцах, и о русских, и о многих других) для них ничего не значит, то собственная безопасность и тайные разработки США по распространению чумы и прочей заразы через диких птиц и летучих мышей, должны отрезвить.

Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. Как быстро распространится вирус и сколько жизней он унес, мы видели все на примере ковида. Для него нет границ и запретов. Вашингтон поставил под угрозу жизнь всего человечества. И здесь подчеркнем, никаких домыслов - только факты - заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд официально подтвердила наличие американских биологических лабораторий на Украине.

Министерство обороны РФ ликвидирует всю военную и биологически опасную инфраструктуру: военные аэродромы, пункты управления и узлы связи, технику. Для борьбы с неонацисткими вооруженными формированиями используются боевые машины и вертолеты, аналогов, которых нет в мире. Летчики ВКС России применяют ракетное и стрелково-пушечное вооружение, для уничтожения танков, бронированной техники. Российская разведка уже вычислила все позиции украинских войск и орудий. Они давно – под прицелом. Высокоточные средства поражения каждый день наносят удары по военной инфраструктуре.