Синоптики прогнозируют до минус 8 градусов в Тюмени в выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До минус 8 градусов будет прогреваться воздух в Тюмени в дневные часы 12 и 13 марта. Однако ночи по-прежнему будут морозными, сообщает центр Фобос.

12 марта в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Днем синоптики прогнозируют минус 9 градусов, ночью минус 26. Скорость восточного ветра составит 2 метра в секунду.

13 марта при переменной облачности воздух днем прогреется до минус 8 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 12. Восточный ветер усилится до 4 метров в секунду.

В начале следующей недели в Тюмени станет теплее. 14 марта в течение дня ожидается до минус 8 градусов, 15 марта – до минус 7, а 16 марта воздух прогреется до минус 4. Осадки в эти дни маловероятны, скорость ветра составит до 5 метров в секунду.

Любовь Голышева