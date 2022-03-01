В России для школьников запустили сервис бесплатных пробных ЕГЭ и ОГЭ

| Фото: obrnadzor.gov.ru | Фото: obrnadzor.gov.ru

Пробное тестирование по ЕГЭ и ОГЭ могут бесплатно пройти российские школьники. В пробных экзаменах учтены все изменения 2022 года в соответствии с актуальными материалами ФИПИ, сообщает компания MAXIMUM Education.

Проверить знания в формате единого госэкзамена можно по предметам: русский язык, математика, обществознание, история, физика, химия, информатика, английский язык, биология, литература. В формате ОГЭ сдать экзамен можно будет по русскому языку и математике.

Тесты доступны на сайте компании и в мобильном приложении. Чтобы пройти пробный экзамен, нужно зайти на сайт проекта и зарегистрироваться, после чего на указанный адрес электронной почты придёт ссылка на тест. С мобильных устройств зарегистрироваться можно в приложении MAXIMUM. Начать проходить экзамен можно в любое удобное время. После завершения участник сможет посмотреть, сколько баллов он набрал и какие сделал ошибки. Также после прохождения теста можно бесплатно получить полный разбор результатов с преподавателем-экспертом. Это позволит ученику в индивидуальном порядке выявить пробелы и решить их.

Воспользоваться сервисом могут и учителя, которые занимаются подготовкой школьников к ОГЭ и ЕГЭ, а также родители, желающие проверить уровень готовности своих детей к экзаменам.

В рамках образовательной инициативы учащиеся 8-11 класса также могут получить бесплатную подготовку к ЕГЭ (русский, математика, обществознание и английский язык) и к ОГЭ (математика, русский и английский язык). С начала марта преподаватели компании в течение нескольких недель будут проводить полноценные уроки с разбором заданий из экзамена, решать экзаменационные варианты, а также разберут со школьниками изменения 2022 года.