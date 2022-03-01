В Тюмени детей с ограниченными возможностями здоровья обучают брейкингу бесплатно

| Фото: АНО ДО ДСЦ "Капельки дождя" | Фото: АНО ДО ДСЦ "Капельки дождя"

Бесплатно обучиться брейкингу могут дети с ограниченными возможностями здоровья в детском спортивном центре "Капельки дождя". Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала директор центра Надежда Бакунина.

По ее словам, занятия развивают в детях боевой дух, сплоченность, дисциплинируют и развивают их физически, формируют спортивный и состязательный интерес, азарт. Дети приходят с различными диагнозами, среди которых аутизм, задержка психического развития, рассеянное внимание, плохая память. У таких детей слабо развиты коммуникативные навыки, но дружить они умеют.

"Они учатся сопереживать друг другу, учатся быть командой. У них свой стиль в одежде, своя музыка, свой сленг. Много детей из неполных семей, им не хватает общения с отцами, у нас в центре они это могут получить, потому что коллектив мужской", - добавила она.

В конце февраля 15 ребят из центра "Капельки дождя" принимали участие в региональном отборочном туре по брейкингу.

В центре "Капельки дождя" ждут всех желающих от 5 до 14 лет. Занятия проходят по адресу: проезд Солнечный, 26, стр. 1.

Ирина Шемякина