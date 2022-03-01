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Авиакомпании Utair и "Азимут" временно прекратили летать из Тюмени на юг России

Общество, 14:36 11 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авиакомпании Utair и "Азимут" временно прекратили летать из Тюмени на юг России. Это связано с решением Росавиации, которая ввела ограничения на перелеты с 24 февраля в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в аэропорту Рощино.

Авиакомпания "Азимут" приостановила полеты по рейсам Тюмень – Краснодар, Тюмень – Ростов-на-Дону, а Utair не запускает самолеты из Тюмени в Калининград.

"Временные ограничения на работу аэропортов юга России не коснулись аэропорта Рощино. Мы продолжаем работать в штатном режиме. На данный момент сокращение пассажиропотока не наблюдается", - отметили эксперты.

На 21,6 % увеличился пассажиропоток в тюменском аэропорту за первые десять дней марта 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего тюменцы летают в Москву, Санкт-Петербург и в северные города тюменского региона, добавили в Рощино.

Анжела Лебедева

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# UTair , авиаперелеты , аэропорт Рощино

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