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Чистякова: жители Омутинского района собирают гуманитарную помощь для Донбасса

Общество, 10:20 13 марта 2022

Единая Россия | Фото: Единая Россия

О поддержке населением спецоперации на территории Украины говорит активное участие людей в сборе гуманитарной помощи для мирных жителей, сказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполнительный секретарь отделения партии "Единая Россия" в Омутинском районе Оксана Чистякова.

По ее словам, жители муниципалитета откликнулись на призыв собрать необходимую населению ДНР и ЛНР гуманитарную помощь - люди приносят в пункт сбора продукты с длительным сроком хранения, гигиенические принадлежности и многое другое.

"Пункт сбора работает на базе нашего центра социальной защиты населения, и то, как откликнулись на просьбу о помощи наши жители, говорит о том, что происходящее сегодня на Украине действительно было необходимо и решение нашего президента - совершенно правильное", - отметила она.

Николай Ступников

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# Донбасс , Оксана Чистякова , Омутинский район

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