За сутки у 736 жителей Тюменской области выявлен коронавирус

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

736 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Тюменской области, сообщает федеральный оперативный штаб. По данным на 12 марта скончались 12 пациентов, 3 тыс. 112 человек выздоровели.

Всего в России за последние сутки выявлено 48 тыс. 154 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 6 тыс. 775. Зафиксировано 630 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 156 тыс. 851 человек.

В Санкт-Петербурге выявили 2 тыс. 381 случай болезни, в Москве - 1 тыс. 655, в Свердловской области – 2 тыс. 148.

В Челябинской области заболели 1 тыс. 343 человека, в Ханты-Мансийском автономном округе – 366, в Ямало-Ненецком автономном округе – 281, в Курганской области – 534 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 млн 290 тыс. 197 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 360 тыс. 215 летальных исходов, выздоровели 15 млн 351 тыс. 778 человек.