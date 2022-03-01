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В Голышманово бесплодие у женщин лечат с помощью малоинвазивной хирургии

Общество, 08:47 13 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Врачи-гинекологи Областной больницы № 11 Голышманово выполнили более 200 малотравматичных операций в 2021 году. С помощью щадящего метода оперативного вмешательства специалисты лечат женское бесплодие, осложнения хронических заболеваний, а также удаляют доброкачественные образования органов малого таза.

"Передовое эндовидеохирургическое оборудование позволило нам расширить спектр малоинвазивных хирургических вмешательств, выполняемых в гинекологических отделениях", — отмечает главный врач больницы Алексей Белов.

Большинство вмешательств проводились планово. Это позволяет свести к минимуму возможные риски. В 2021 году в плановом порядке гинекологи-хирурги ОБ №11 провели 139 малоинвазивных операций. Экстренная хирургическая помощь гинекологов потребовалась 88 пациенткам, 11 из которых проведена операция кесарева сечения, сообщает пресс-служба медучреждения.

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