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Биатлон, плавание и легкую атлетику осваивают тюменцы с ОВЗ

Спорт, 13:51 13 марта 2022

группа "ГТО в Тюмени" ВКонтакте | Фото: группа "ГТО в Тюмени" ВКонтакте

Более 500 человек с ОВЗ обучаются биатлону, плаванию и легкой атлетике в спортивно-адаптивной школе "НЕГЕ". Тренировки могут посещать даже самые маленькие тюменцы.

Адаптивная физкультура включает в себя элементы лечебной. Занятия состоят из упражнений, с которыми ребенок точно справится, на помощь приходят подбадривающие музыка и игры.

"Это очень здорово, когда после работы с тобой ребенок с ДЦП встал самостоятельно, сделал несколько шагов и остался стоять, не упал и не потерял равновесие", — отмечает тренер по адаптивной физической культуре Татьяна Важенина.

Как сообщает издание "Вслух.ру", тюменцы, тренирующиеся в "НЕГЕ", достигают больших успехов. В 2021 году Максим Краснов стал трехкратным победителем первенства России по легкой атлетике среди слабовидящих спортсменов.

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# адаптивный спорт

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