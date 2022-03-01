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Психологи советуют, как выстраивать общение, если окружающие не согласны с вашей позицией

Общество, 16:39 13 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как подготовиться к беседе и вести ее, когда у человека совершенно иное видение тех или иных событий, рассказала психолог Людмила Звягинцева.

По мнению специалиста, необходимо придерживаться четырех ключевых правил.

Во-первых, говорите об эмоциях. Это безопаснее, чем делиться политическими взглядами, так как людей объединяют чувства. Ни в коем случае не опускайтесь до оскорблений.

Во-вторых, помогайте собеседнику, например, спросите, что вы можете предпринять, чтобы ему легче было вернуть душевное равновесие. Можно дать контакты психологов.

В-третьих, беседуйте лучше о насущных проблемах: как платить кредит, ипотеку или где посмотреть кино, а не скатывайтесь в ссоры о политике.

В-четвертых, поделилась с изданием "Мегатюмень", психолог, помните, что ваше мнение не является истиной в последней инстанции. Навязывание точки зрения нарушает личные границы собеседника, и неудивительно, что человек будет отстаивать их.

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# психология

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