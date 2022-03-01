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Тоболякам подскажут, как развить речевой имидж

Общество, 17:00 13 марта 2022

группа "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск" ВКонтакте | Фото: группа "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск" ВКонтакте

Мастер-класс от "Школы речевого имиджа" пройдет в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская ул., 6/4) в Тобольске 16 марта в 18 часов и 20 марта в 15 часов. Участие во встрече бесплатное.

Эксперт Мария Чечерова разъяснит, как имидж, голос, тембр, слова-паразиты и уверенность на публичных выступлениях могут сказаться на успехе проекта и личного бренда. Участников встречи научат звучать красиво, внятно и глубоко.

Регистрация на мастер-класс по ссылке.

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# мастер-класс

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