Тоболякам подскажут, как развить речевой имидж

| Фото: группа "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск" ВКонтакте | Фото: группа "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск" ВКонтакте

Мастер-класс от "Школы речевого имиджа" пройдет в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская ул., 6/4) в Тобольске 16 марта в 18 часов и 20 марта в 15 часов. Участие во встрече бесплатное.

Эксперт Мария Чечерова разъяснит, как имидж, голос, тембр, слова-паразиты и уверенность на публичных выступлениях могут сказаться на успехе проекта и личного бренда. Участников встречи научат звучать красиво, внятно и глубоко.

Регистрация на мастер-класс по ссылке.