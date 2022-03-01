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Тюменская футбольная команда "Газпромбанк" представит область в Кубке регионов УЕФА

Спорт, 14:45 14 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские футболисты "Газпромбанка" одержали победу над земляками из "Сибинтела" со счетом 13:0 в матче отборочного раунда межрегионального этапа Кубка регионов УЕФА среди команд IV дивизиона, сообщается на официальной странице ФК "Тюмень".

Дублеры футбольного клуба "Тюмень" в другом матче обыграли коллектив спортивной школы "Прибой" - 6:2. По данным турнирной таблицы лидирует "Газпромбанк", победивший во всех своих матчах. Эта команда скоро представит область во втором этапе соревнований, который состоится в Тюмени. Дублёры "Тюмени" расположились на третьем месте.

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# Кубок УЕФА

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