Тюменская футбольная команда "Газпромбанк" представит область в Кубке регионов УЕФА

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские футболисты "Газпромбанка" одержали победу над земляками из "Сибинтела" со счетом 13:0 в матче отборочного раунда межрегионального этапа Кубка регионов УЕФА среди команд IV дивизиона, сообщается на официальной странице ФК "Тюмень".

Дублеры футбольного клуба "Тюмень" в другом матче обыграли коллектив спортивной школы "Прибой" - 6:2. По данным турнирной таблицы лидирует "Газпромбанк", победивший во всех своих матчах. Эта команда скоро представит область во втором этапе соревнований, который состоится в Тюмени. Дублёры "Тюмени" расположились на третьем месте.